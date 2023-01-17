国内では１７日、新たに１２万９８２９人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週火曜日から約５万５０００人増えた。新たな死者は４９２人。重症者は前日比３人増の６９０人だった。



【新型コロナウイルス都道府県別感染者数・死者数】

東京都では、新たに１万１１２０人の感染を確認。新規感染者は前週の火曜日と比べ３６５８人増えた。新たに確認された死者は２８人。都基準による重症者は４４人で、前日から４人減った。