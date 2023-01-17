塩野義、小児向けコロナワクチンの安全性確認
2023年01月17日17時07分
塩野義製薬は１７日、開発中の新型コロナウイルスワクチンについて、昨年７月から開始した５～１１歳の小児向けを対象とした臨床試験（治験）で安全性が確認できたと発表した。
塩野義、小児向けコロナワクチンの安全性確認
2023年01月17日17時07分
塩野義製薬は１７日、開発中の新型コロナウイルスワクチンについて、昨年７月から開始した５～１１歳の小児向けを対象とした臨床試験（治験）で安全性が確認できたと発表した。
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