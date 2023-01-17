北海道で震度３
2023年01月17日17時01分
１７日午後４時３７分ごろ、北海道上川地方北部を震源とする地震があり、和寒町などで震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．４と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝北海道鷹栖町
震度２＝旭川市。
北海道で震度３
2023年01月17日17時01分
１７日午後４時３７分ごろ、北海道上川地方北部を震源とする地震があり、和寒町などで震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．４と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝北海道鷹栖町
震度２＝旭川市。
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