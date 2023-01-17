日本自動車販売協会連合会が１７日発表した２０２２年の中古車販売台数（軽自動車を除く）は、前年比６．３％減の３４９万５３０５台となった。３年連続の前年割れで、販売台数は統計を開始した１９７８年以降で過去最低だった。生産停滞による新車販売の落ち込みが、中古車の流通にも影響したとみられる。