参院代表質問は２６、２７日
2023年01月17日16時31分
自民、立憲民主両党の参院国対委員長は１７日、通常国会の審議日程を協議した。岸田文雄首相の施政方針演説など政府４演説に対する各党代表質問を２６、２７両日の本会議で行うことを確認。これに先立ち、２４日の本会議で２０２１年度決算の概要報告と質疑を行うことも決めた。
参院代表質問は２６、２７日
2023年01月17日16時31分
自民、立憲民主両党の参院国対委員長は１７日、通常国会の審議日程を協議した。岸田文雄首相の施政方針演説など政府４演説に対する各党代表質問を２６、２７両日の本会議で行うことを確認。これに先立ち、２４日の本会議で２０２１年度決算の概要報告と質疑を行うことも決めた。
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