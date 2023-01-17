ＮＢＡ試合結果（１６日）
2023年01月17日15時46分
レーカーズ １４０―１３２ ロケッツ
セルティック １３０―１１８ ホーネッツ
ス
バックス １３２―１１９ ペーサーズ
キャバリアー １１３―１０３ ペリカンズ
ズ
ラプターズ １２３―１２１ ニックス
ウォリアーズ １２７―１１８ ウィザーズ
ホークス １２１―１１３ ヒ ー ト
ジ ャ ズ １２６―１２５ ティンバーウ
ルブズ
グリズリーズ １３６―１０６ サ ン ズ
（時事）
ＮＢＡ試合結果（１６日）
2023年01月17日15時46分
レーカーズ １４０―１３２ ロケッツ
セルティック １３０―１１８ ホーネッツ
ス
バックス １３２―１１９ ペーサーズ
キャバリアー １１３―１０３ ペリカンズ
ズ
ラプターズ １２３―１２１ ニックス
ウォリアーズ １２７―１１８ ウィザーズ
ホークス １２１―１１３ ヒ ー ト
ジ ャ ズ １２６―１２５ ティンバーウ
ルブズ
グリズリーズ １３６―１０６ サ ン ズ
（時事）
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