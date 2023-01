サウジアラビア・リヤド--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 明日午後10時(現地時間)にリヤドのキング・ファハド・スタジアムで開催されるイタリア・スーパーカップのACミラン対インテル・ミラノ戦を前に、記者会見が行われました。この試合は、サウジアラビア・スポーツ省がディルイーヤの第2シーズンのスポーツ・イベントの一環として開催します。

Stefano Pioli: “here to win”… Simone Inzaghi: “it’s a derby in the final” (Photo: AETOSWire)