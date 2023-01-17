荘司ら新人５選手が１軍 プロ野球・楽天
2023年01月17日14時47分
楽天は１７日、春季キャンプのメンバー振り分けを発表し、新人ではドラフト１位の荘司康誠投手（立大）、２位の小孫竜二投手（鷺宮製作所）ら５選手が１軍に入った。
銀次内野手、岡島豪郎、西川遥輝両外野手は２軍スタートとなった。
荘司ら新人５選手が１軍 プロ野球・楽天
2023年01月17日14時47分
楽天は１７日、春季キャンプのメンバー振り分けを発表し、新人ではドラフト１位の荘司康誠投手（立大）、２位の小孫竜二投手（鷺宮製作所）ら５選手が１軍に入った。
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