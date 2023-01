サウジアラビア・リヤド--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- サウジアラビアの首都リヤドにおいて、明日午後10時(現地時間)からリヤドのキング・ファハド・スタジアムで、リーグ優勝チームのACミランとカップ優勝チームのインテル・ミラノが戦うイタリア・スーパーカップの試合が開催されます。この試合は、スポーツ省がディルイーヤの第2シーズンのスポーツ・イベントの一環として開催します。

Saudi Arabia to host Italian Super Cup between Inter Milan and AC Milan tomorrow (Photo: AETOSWire)