円相場、１２８円９９～９９銭 １７日正午現在
2023年01月17日12時09分
１７日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１２８円９９～９９銭と、前日（１２７円９７～９９銭）に比べ１円０２銭の円安・ドル高となった。
円相場、１２８円９９～９９銭 １７日正午現在
2023年01月17日12時09分
１７日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１２８円９９～９９銭と、前日（１２７円９７～９９銭）に比べ１円０２銭の円安・ドル高となった。
こんな記事も
経済用語
経済
全日空と日航、米社からＳＡＦ調達 伊藤忠通じて２５年以降(01/17 12:47)
みずほ銀、モロッコ最大の金融機関と業務協力覚書 ＥＳＧ分野(01/17 12:26)
円相場、１２８円９９～９９銭 １７日正午現在(01/17 12:09)
３１８円高の２万６１４０円５１銭 １７日午前の平均株価(01/17 11:41)
大分で鳥インフル ５万５０００羽殺処分(01/17 10:05)
円相場、１２８円３３～３４銭 １７日午前９時現在(01/17 09:06)
金融ＤＸへサービス拡充 決済機能「大きな可能性」―木原みずほＦＧ社長(01/17 07:05)
エーザイ、進行抑制へ一歩リード 競争激化のアルツハイマー薬(01/17 07:05)
企業物価、過去最高続く 昨年１２月、９カ月連続更新―日銀(01/17 07:04)
岸田首相、「強靱な経済構築を」 特別セッションが初会合―諮問会議(01/16 23:27)
関電に報告命令 顧客情報の不正閲覧で―経産省(01/16 21:26)
トヨタ、２３年生産は１０６０万台 １割下振れも想定(01/16 20:29)
コマツ、国内向け建機やフォークリフト値上げ 平均１０％、来月１日以降(01/16 20:00)
新賦課金、自家用車は１２５円 自賠責の被害者支援拡充―国交省(01/16 19:50)
長期金利、上限超え続く 日銀と市場、攻防激化(01/16 19:17)
ドコモ、総務省に事故報告 昨年１２月の通信障害(01/16 17:16)
堂島に金先物市場 ３月開始へ認可―経産・農水省(01/16 17:14)
円相場、１２７円９７～９９銭 １６日午後５時現在(01/16 17:07)
ライオン、ベトナム医薬品メーカー株式３６％取得 現地で自社製品展開拡大へ(01/16 16:21)
アルツハイマー薬、日本でも承認申請 エーザイの「レカネマブ」(01/16 16:08)
高速道、２１１５年まで有料 老朽化対策で法改正―国交省(01/16 15:44)
２９７円安の２万５８２２円３２銭 １６日の平均株価(01/16 15:09)
コロプラ、月１万円のインフレ手当(01/16 15:01)
空飛ぶバイク実用化へ 人命救助も、被災地で活躍期待(01/16 13:33)
円相場、１２７円３６～３８銭 １６日正午現在(01/16 12:08)
２２年の企業物価、過去最高 １２月も、原材料高―日銀(01/16 11:44)
２６４円安の２万５８５５円３８銭 １６日午前の平均株価(01/16 11:43)
円相場、１２８円０５～０６銭 １６日午前９時現在(01/16 09:06)
組み立て住宅、石垣島に タイから初出荷―広島の建設会社(01/14 20:33)
経済安保でＧ７結束 対中半導体規制の重要性確認―日米首脳(01/14 17:11)
ビジネスワイヤ
PR TIMES