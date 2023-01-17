２２年の中国ＧＤＰ、３．０％増 ゼロコロナで急減速、政府目標に届かず
2023年01月17日11時57分
【北京時事】中国国家統計局が１７日発表した２０２２年の国内総生産（ＧＤＰ）は、物価変動の影響を除いた実質ベースで前年比３．０％増加した。伸び率は２１年の８．４％から急減速し、新型コロナウイルスの流行が本格的に始まった２０年（２．２％）以来の低成長にとどまった。感染拡大を徹底的に抑え込む「ゼロコロナ」政策の影響で生産や消費が低迷し、政府が目標に掲げた「５．５％前後」を大きく下回った。
２２年の中国ＧＤＰ、３．０％増 ゼロコロナで急減速、政府目標…
2023年01月17日11時57分
【北京時事】中国国家統計局が１７日発表した２０２２年の国内総生産（ＧＤＰ）は、物価変動の影響を除いた実質ベースで前年比３．０％増加した。伸び率は２１年の８．４％から急減速し、新型コロナウイルスの流行が本格的に始まった２０年（２．２％）以来の低成長にとどまった。感染拡大を徹底的に抑え込む「ゼロコロナ」政策の影響で生産や消費が低迷し、政府が目標に掲げた「５．５％前後」を大きく下回った。
こんな記事も
国際用語
国際
米高官、ウクライナ訪問 支援策協議、大統領と会談も(01/17 12:42)
２２年の中国ＧＤＰ、３．０％増 ゼロコロナで急減速、政府目標に届かず(01/17 11:57)
中国総人口、６１年ぶり減少 少子化進行、８５万人減―２２年末(01/17 11:42)
米国務長官、２月５日訪中か 秦剛外相と会談も―報道(01/17 11:32)
米加州、豪雨長期化で死者１９人 被害額４兆円超(01/17 09:18)
集合住宅攻撃で責任逃れ 「軍事施設」「ウクライナ原因」―ロシア(01/17 07:03)
１０３億円相当のコカイン押収 ジャマイカ(01/17 07:01)
「分断の世界での協力」議論 ダボス会議開幕(01/17 06:34)
国連総長「国際法違反」と非難 ウクライナ集合住宅攻撃(01/17 06:12)
過去数十年で最悪の洪水 バルト３国のラトビア(01/17 05:42)
ウクライナとの捕虜交換協議 ロシア・トルコ首脳が電話会談(01/17 05:40)
ロシア裁く法廷を 独外相(01/17 00:47)
「民間人攻撃は戦争犯罪」 スウェーデン首相(01/17 00:26)
ジーナ・ロロブリジーダさん死去（イタリアの女優）(01/17 00:12)
事故機の記録装置回収 調査本格化へ、捜索続く―ネパール(01/16 23:28)
またバス事故、１９人死亡 セネガル(01/16 22:50)
円、１２８円台前半 ロンドン外為(01/16 21:34)
集合住宅攻撃の死者４０人に 東部ソレダル攻防「継続」―ウクライナ(01/16 21:19)
独国防相が辞任 ウクライナ支援に空白も(01/16 20:46)
伊警察、マフィア首領を逮捕 ３０年間逃亡(01/16 20:36)
配車大手が新規登録再開 中国、ＩＴ締め付け緩和か(01/16 20:33)
ヘンリー王子と関係修復可能 回顧録で王室と確執―英(01/16 20:31)
ロシア・ベラルーシが航空演習 「防衛的」主張、ＮＡＴＯもけん制(01/16 20:31)
サッカー場暴動で警官ら否認 テレビ会議形式で初公判―インドネシア(01/16 20:02)
「軍国主義の危険性」 日米首脳会談に反発―中国(01/16 19:53)
「非常に無責任」 原発処理水放出巡り―中国(01/16 19:21)
円、１２８円台後半 ロンドン外為(01/16 18:20)
日本向けビザ発給、一部容認 商用など対象―中国(01/16 18:15)
大型兵器供与「さらに増加」 ウクライナ支援でＮＡＴＯ総長(01/16 14:34)
教会で爆弾テロ、１０人死亡 ＩＳが犯行声明―コンゴ(01/16 14:26)
ウォール・ストリート・ジャーナル