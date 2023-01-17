【北京時事】中国国家統計局が１７日発表した２０２２年の国内総生産（ＧＤＰ）は、物価変動の影響を除いた実質ベースで前年比３．０％増加した。伸び率は２１年の８．４％から急減速し、新型コロナウイルスの流行が本格的に始まった２０年（２．２％）以来の低成長にとどまった。感染拡大を徹底的に抑え込む「ゼロコロナ」政策の影響で生産や消費が低迷し、政府が目標に掲げた「５．５％前後」を大きく下回った。