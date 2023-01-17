大分で鳥インフル ５万５０００羽殺処分
2023年01月17日10時05分
大分県は１７日、佐伯市の養鶏場で高病原性とみられる鳥インフルエンザの感染を確認したと発表した。この養鶏場と、同じ事業者が管理する関連農場の計５万５０００羽を殺処分する。同県内の養鶏場での鳥インフル発生は今季初めて。
大分で鳥インフル ５万５０００羽殺処分
2023年01月17日10時05分
大分県は１７日、佐伯市の養鶏場で高病原性とみられる鳥インフルエンザの感染を確認したと発表した。この養鶏場と、同じ事業者が管理する関連農場の計５万５０００羽を殺処分する。同県内の養鶏場での鳥インフル発生は今季初めて。
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