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１７日の朝刊（都内最終版）☆２

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１７日の朝刊（都内最終版）☆２

2023年01月17日06時59分

【共通ニュース】
◆認知症新薬　日本で申請　エーザイ　年内の承認目指す
◆昨年の企業物価９．７％上昇　輸入価格高騰響き過去最大
◆春闘２．８５％賃上げ予測　民間集計　物価上昇率に届かず　連合の目標は５％
◆ネット記事に信頼性付与　新聞など１１法人　ＯＰ技術開発へ組合
◆「骨太の方針」向け特別会合　経済財政諮問会議　経済学者ら招き議論
◆相手の出方見極める日韓　徴用工「解決策」　局長協議で説明　「呼応」に期待　集約を疑問視
◆中国、日本ビザ一部容認　商用の出張者向け
◆博多駅前　女性刺され死亡　直前口論か　男性逃走
◆医薬品卸５社課徴金６億円　公取委方針　独法の入札　談合
〔日経〕
◆インボイス登録半年延長　９月末まで受け付け(1)
◆日銀、国債購入２．１兆円　長期金利　２日連続上限超え　きょう決定会合(2)
◆トヨタ、生産１０６０万台　２３年の上限、１割下振れも(2)
◆日産、社外取に状況説明　出資比率下げ　ルノーと合意へ前進(3)
◆コロナ国内初確認から３年　経済活動、正常化進む　足元では死者最大　高齢者対策に課題(3)
◆マイナンバーで新規給付柔軟に　手続き簡素化へ法改正案　支給まで１年に短縮(4)
（続）

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