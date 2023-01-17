【共通ニュース】

◆認知症新薬 日本で申請 エーザイ 年内の承認目指す

◆昨年の企業物価９．７％上昇 輸入価格高騰響き過去最大

◆春闘２．８５％賃上げ予測 民間集計 物価上昇率に届かず 連合の目標は５％

◆ネット記事に信頼性付与 新聞など１１法人 ＯＰ技術開発へ組合

◆「骨太の方針」向け特別会合 経済財政諮問会議 経済学者ら招き議論

◆相手の出方見極める日韓 徴用工「解決策」 局長協議で説明 「呼応」に期待 集約を疑問視

◆中国、日本ビザ一部容認 商用の出張者向け

◆博多駅前 女性刺され死亡 直前口論か 男性逃走

◆医薬品卸５社課徴金６億円 公取委方針 独法の入札 談合

〔日経〕

◆インボイス登録半年延長 ９月末まで受け付け(1)

◆日銀、国債購入２．１兆円 長期金利 ２日連続上限超え きょう決定会合(2)

◆トヨタ、生産１０６０万台 ２３年の上限、１割下振れも(2)

◆日産、社外取に状況説明 出資比率下げ ルノーと合意へ前進(3)

◆コロナ国内初確認から３年 経済活動、正常化進む 足元では死者最大 高齢者対策に課題(3)

◆マイナンバーで新規給付柔軟に 手続き簡素化へ法改正案 支給まで１年に短縮(4)

（続）