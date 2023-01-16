ゲスト公演だけで１００分…マイケル・ボルトン来韓公演制作会社…
米国のポップスター、マイケル・ボルトンの来韓公演制作会社が「運営未熟」議論に対し謝罪した。
ボルトン来韓公演制作会社のＫＢＥＳは１５日、ホームページに「マイケル・ボルトン来韓公演関連謝罪文」を掲載し… 全文表示（2023/01/16-08:18）
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