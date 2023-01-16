【ダカールＡＦＰ時事】西アフリカのセネガル北部ルーガ州で１６日、バスとトラックが衝突し、消防当局によると、１９人が死亡、２５人が負傷した。目撃者はラジオ「ＲＦＭ」に、バスは路上のロバをよけようとしたと証言した。８日にもバスが正面衝突し、４０人が犠牲になった。サル大統領はツイッターで「また悲惨な事故で１９人の命が奪われた。幹線道路の安全対策強化が本当に必要だ」と訴えた。