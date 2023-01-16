【ロンドン時事】週明け１６日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、日銀の大規模緩和策の修正観測による円買いは一服し、ドルが買い戻され、１ドル＝１２８円台前半に下落した。正午現在は１２８円２５～３５銭と、前週末午後４時比８０銭の円安・ドル高。