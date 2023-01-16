西山、星ら招待 丸亀ハーフマラソン
2023年01月16日19時17分
香川丸亀国際ハーフマラソン（２月５日、香川・Ｐｉｋａｒａスタジアム付属コース＝２１．０９７５キロ）の招待選手が１６日、大会組織委員会から発表され、男子はともに昨夏の世界選手権マラソン代表の西山雄介（トヨタ自動車）、星岳（コニカミノルタ）らが名を連ねた。川内優輝（あいおいニッセイ同和損保）もエントリー。
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、開催は３年ぶりとなる。
西山、星ら招待 丸亀ハーフマラソン
2023年01月16日19時17分
香川丸亀国際ハーフマラソン（２月５日、香川・Ｐｉｋａｒａスタジアム付属コース＝２１．０９７５キロ）の招待選手が１６日、大会組織委員会から発表され、男子はともに昨夏の世界選手権マラソン代表の西山雄介（トヨタ自動車）、星岳（コニカミノルタ）らが名を連ねた。川内優輝（あいおいニッセイ同和損保）もエントリー。
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