円、１２８円台後半 ロンドン外為
2023年01月16日18時20分
【ロンドン時事】週明け１６日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、ドルが買い戻された海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１２８円台後半に下落した。午前９時現在は１２８円６０～７０銭と、前週末午後４時比１円１５銭の大幅な円安・ドル高。
円、１２８円台後半 ロンドン外為
2023年01月16日18時20分
【ロンドン時事】週明け１６日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、ドルが買い戻された海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１２８円台後半に下落した。午前９時現在は１２８円６０～７０銭と、前週末午後４時比１円１５銭の大幅な円安・ドル高。
こんな記事も
国際用語
国際
ドイツ国防相が辞意(01/16 18:32)
円、１２８円台後半 ロンドン外為(01/16 18:20)
日本向けビザ発給、一部容認 商用など対象―中国(01/16 18:15)
事故機の記録装置回収 調査本格化へ、捜索続く―ネパール(01/16 17:12)
大型兵器供与「さらに増加」 ウクライナ支援でＮＡＴＯ総長(01/16 14:34)
教会で爆弾テロ、１０人死亡 ＩＳが犯行声明―コンゴ(01/16 14:26)
ブルキナファソで女性約５０人拉致される イスラム過激派の犯行か(01/16 14:14)
世界ＧＤＰ、最大７％損失 貿易の「分断」で―ＩＭＦトップ(01/16 11:26)
歳出見直しが先決 債務問題、大統領と協議の用意―米下院議長(01/16 07:39)
英・ポーランドが主力戦車供与へ ウクライナ、西側に同調促す(01/16 07:11)
インドネシアで噴火相次ぐ 地震も頻発、住民に不安広がる(01/16 07:09)
集合住宅攻撃、死者３０人に 安否不明３０人超、捜索続く―ウクライナ(01/16 06:39)
航空機墜落、死者６０人超 ７２人乗り、空港に着陸失敗か―ネパール(01/15 23:26)
集合住宅攻撃、少女ら２２人死亡 ウクライナ大統領「ロシアのテロ」―Ｇ７・ＥＵに制裁要請(01/15 22:37)
首都に非常事態宣言 マチュピチュへの空港は再開―ペルー(01/15 20:57)
与党党首に頼氏選出 党勢立て直し急務―台湾(01/15 20:42)
日本女性、インド伝統舞踊披露 国外出身で最優秀賞(01/15 20:34)
モルドバにまたミサイル破片 大統領「ロシアを強く非難」(01/15 18:13)
人権活動家の唐氏解放 娘は日本で重体―中国(01/15 15:24)
「ロの攻撃に怒り」 在ウクライナ日本大使館(01/15 14:50)
ＷＨＯ、詳細データ求める 中国のコロナ死者公表で(01/15 07:59)
ロ軍事会社、異例の国防省批判 ウクライナ東部作戦「手柄」巡り(01/15 07:11)
トンガ噴火災害から１年 復興途上、再生エネ活路に(01/15 07:09)
同盟強化で秩序維持 米軍の対中優位確保へ―バイデン政権(01/15 07:09)
捜査の手、ボルソナロ氏にも 首謀者特定は難航か―首都中枢襲撃から１週間・ブラジル(01/15 07:07)
米バイデン氏私邸からまた機密資料(01/15 06:33)
前首相と武官が決選へ チェコ大統領選(01/15 05:29)
首都治安責任者を拘束 大統領府などの襲撃巡り―ブラジル(01/14 22:22)
英、主力戦車「チャレンジャー」供与の方針 対ウクライナ支援で(01/14 22:09)
中国、コロナ関連死６万人 国際的批判が影響か―政府発表(01/14 21:22)
ウォール・ストリート・ジャーナル