県役員逮捕「許されない犯罪」 共産・小池氏
2023年01月16日18時04分
共産党の小池晃書記局長は１６日の記者会見で、同党千葉県委員会書記長の大西航容疑者が県迷惑防止条例違反などの容疑で逮捕されたことについて「許されない犯罪だ。除名処分を下したことで党として一定の結論は出した」と述べた。大西容疑者は１２日に逮捕。党千葉県委員会は１３日の県委員会総会で、大西容疑者の除名処分を決めた。
県役員逮捕「許されない犯罪」 共産・小池氏
2023年01月16日18時04分
共産党の小池晃書記局長は１６日の記者会見で、同党千葉県委員会書記長の大西航容疑者が県迷惑防止条例違反などの容疑で逮捕されたことについて「許されない犯罪だ。除名処分を下したことで党として一定の結論は出した」と述べた。大西容疑者は１２日に逮捕。党千葉県委員会は１３日の県委員会総会で、大西容疑者の除名処分を決めた。
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