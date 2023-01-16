トヨタ、２３年生産は１０６０万台 １割の下方リスクも想定
2023年01月16日18時04分
トヨタ自動車は１６日、２０２３年暦年の生産台数の目標値について、上限を１０６０万台とする方針を発表した。実現すれば過去最高となる。ただ、半導体不足や新型コロナウイルスなどの不透明要因も多いため、１割程度下振れするリスクも想定しているという。
トヨタ、２３年生産は１０６０万台 １割の下方リスク…
2023年01月16日18時04分
トヨタ自動車は１６日、２０２３年暦年の生産台数の目標値について、上限を１０６０万台とする方針を発表した。実現すれば過去最高となる。ただ、半導体不足や新型コロナウイルスなどの不透明要因も多いため、１割程度下振れするリスクも想定しているという。
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