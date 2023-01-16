トヨタ自動車は１６日、２０２３年暦年の生産台数の目標値について、上限を１０６０万台とする方針を発表した。実現すれば過去最高となる。ただ、半導体不足や新型コロナウイルスなどの不透明要因も多いため、１割程度下振れするリスクも想定しているという。