３回目の質問権行使へ １８日に宗教審―旧統一教会問題
2023年01月16日15時38分
世界平和統一家庭連合（旧統一教会）問題で、文化庁は教団に対し、宗教法人法に基づく３回目の「報告徴収・質問権」を行使する方針を固めた。１６日、行使に必要となる宗教法人審議会を１８日に開催することを明らかにした。
３回目の質問権行使へ １８日に宗教審―旧統一教会問題
2023年01月16日15時38分
世界平和統一家庭連合（旧統一教会）問題で、文化庁は教団に対し、宗教法人法に基づく３回目の「報告徴収・質問権」を行使する方針を固めた。１６日、行使に必要となる宗教法人審議会を１８日に開催することを明らかにした。
こんな記事も
社会用語
社会
東京、新たに４４３３人感染 前週比３７６６人減―新型コロナ(01/16 17:00)
わいせつ教員処分１人増 ２１年度、集計ミスと文科省(01/16 16:41)
埼玉３人殺害、男を再逮捕 住人男性妻への容疑―県警(01/16 15:44)
３回目の質問権行使へ １８日に宗教審―旧統一教会問題(01/16 15:38)
土方歳三、総髪の胸像に 新選組結成１６０年、７月披露―京都(01/16 14:32)
１歳児死亡、父親が無罪主張 エアガン虐待、初公判―福岡地裁(01/16 14:11)
小笠原で震度３(01/16 14:03)
長年のボランティア、次世代に 神戸に家族で移住、被災―俳優の堀内さん(01/16 13:32)
巡査部長が拳銃自殺か 高島平署トイレで死亡―警視庁(01/16 13:10)
六本木のビルで火災、３人けが ガス抜き作業中に爆発か―東京(01/16 12:54)
国内感染、週９３万人 前週比２３万人減―新型コロナ(01/16 10:20)
歴史博物館がグランドオープン 静岡市〔地域〕(01/16 09:29)
「幻のかんきつ」で酎ハイ 高知県〔地域〕(01/16 09:28)
２日目の出題傾向 共通テスト(01/16 07:12)
「命あれば何とかなる」 震災と空襲で家焼失―次世代へ伝承・９０歳沢田さん・神戸(01/16 07:11)
共通テスト、２日間の日程終了 試験時間短く再試験も(01/15 21:43)
日本女性、インド伝統舞踊披露 国外出身で最優秀賞(01/15 20:34)
国内感染、新たに１０万７１４４人 前週比８万１０００人減―新型コロナ(01/15 19:53)
坂本龍一さんらもＳＮＳ更新 高橋さん死去受け(01/15 18:15)
高橋幸宏さん死去 ＹＭＯ「ライディーン」作曲、７０歳(01/15 18:12)
遺族「悲しみは変わらない」 改めて安全運行誓う―軽井沢バス事故７年(01/15 18:07)
自宅への放火容疑で夫婦逮捕 息子が死亡か―和歌山県警(01/15 14:18)
鳥取不審死、上田死刑囚が死亡 食事中に意識失う―広島拘置所(01/15 14:18)
コロナ３年、変異株次々 デルタ、オミクロン…続く流行―致死率低下、類型見直しへ(01/15 13:03)
共通テスト２日目始まる 数学と理科(01/15 10:07)
共通テスト１日目の出題傾向 大手予備校(01/15 07:11)
共通テスト始まる、５１万人志願 再試験、繰り下げも(01/14 23:00)
国内感染、新たに１３万２３７３人 死者３７７人―新型コロナ(01/14 19:27)
巡視強化し不正防止 コロナ対策は一部緩和―共通テスト(01/14 19:10)
九州など雨量が１月最多記録 東京都心、連続無降水２位―気象庁(01/14 17:03)