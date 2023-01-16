佐藤 幹夫氏（さとう・みきお＝京都大名誉教授・代数解析学）９日午後１１時１２分、老衰のため京都市の自宅で死去、９４歳。東京都出身。葬儀は既に済ませた。喪主は長男信夫（のぶお）氏。

代数解析学の幅広い分野で指導的な役割を果たし、１９８４年に文化功労者に選ばれた。