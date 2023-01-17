ユーロモニター、2023年に注目すべき世界の消費者トレンドT…
東京--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） --国際的な市場調査会社のユーロモニターインターナショナル（以下、当社）は本日、毎年世界的に大きな注目を浴びるレポート『世界の消費者トレンドTOP10』(日本語版)の2023年版を発表しました。
本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。：https://www.businesswire.com/news/home/20230116005406/ja/
(Graphic: Euromonitor International)
本レポートは、企業や団体が来る破壊的イノベーションに備え、消費者の購買動機を予測し、いまだ対処されていない消費者ニーズを満たすことを支援することを目的として作成されています。
2023年の世界の消費者トレンドの中でも鍵となる要素には、「責任を持った情緒的な消費」「購買プロセスにおけるデジタルの役割」、「平等のために立ち上がる女性」、そして「破壊的思考をもつZ世代」などが挙げられます。
本年、ユーロモニターが選出した10の世界の消費者トレンドは以下の通りです。
ユーロモニターインターナショナルのイノベーション・プラクティス調査部門の責任者であるアリソン・アンガスは、次のように述べています。
「過去数年間、世界は怒涛の日々が続いたが、2023年も例外ではないだろう。消費者が目の前にある課題に対処しながら自分のペースを取り戻していく中、企業は異なる様々な消費者行動が発生することに備えるべきだろう。」
2023年の顧客ロイヤリティおよび購買判断に影響をもたらすのはどのような消費者動機なのか、詳しい分析はこちらのレポート「2023年 世界の消費者トレンドTOP10（日本語版）」をダウンロードしてください。
報道関係の方へ
ユーロモニターインターナショナルについて
ユーロモニターインターナショナルは、ビジネスインテリジェンス、市場分析、消費者インサイトを提供する世界有数の情報プロバイダー企業です。都市圏からグローバル市場までカバーし、戦術的（Tactical）かつ戦略的（Strategic）である当社の調査ソリューションは、いつ、どこで、どのようにビジネスを成長させるべきか、お客様が意思決定をするためにお役立て頂けます。当社は、市場レポートやデータベース、あるいはお客様のニーズに合わせて完全カスタマイズしたコンサルティング調査をもって、お客様の事業における優先順位の見極めや仮説の見直し、そして潜在的なビジネス機会の発見をするためのお手伝いをしています。世界16都市にオフィスを構え、100か国以上にアナリストを配置し、最新のデータ分析技術と世界市場に見られる様々なトレンド・成長要因に関する市場調査をもって、お客様の世界市場に対する理解が深まるようサポートします。
businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20230116005406/ja/
報道関係の方のお問合せ先：
ユーロモニターインターナショナル
鈴木健太郎
info-japan@euromonitor.com
03-3436-2100
Source: Euromonitor International
(Graphic: Euromonitor International)
ユーロモニターインターナショナルは、毎年発表する「世界の消費者トレンドTOP10」レポートにおいて、その年の消費者行動を形作る10のトレンドを特定し、企業・ブランドが新たな消費者ニーズに応えゆくための戦略的な提言を行っています。（画像：ユーロモニターインターナショナル）
O relatório anual da Euromonitor International identifica as 10 tendências predominantes que definirão o comportamento do consumidor no próximo ano, oferecendo recomendações estratégicas de negócios para atender às novas demandas. (Graphic: Euromonitor International)
欧睿国际的年度报告揭秘了未来一年中定义消费者行为的十大趋势，提供了为企业满足其新需求的战略性商业建议。(图示：欧睿国际的)
Euromonitor International’s annual report identifies the 10 most prevalent trends that will define consumer behavior in the year ahead, offering strategic business recommendations to meet new demands. (Graphic: Euromonitor International)
El informe anual de Euromonitor International identifica las 10 tendencias más prevalentes que definirán el comportamiento del consumidor en el próximo año, ofreciendo recomendaciones comerciales estratégicas para satisfacer las nuevas demandas. (Graphic: Euromonitor International)
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