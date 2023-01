O relatório anual da Euromonitor International identifica as 10 tendências predominantes que definirão o comportamento do consumidor no próximo ano, oferecendo recomendações estratégicas de negócios para atender às novas demandas. (Graphic: Euromonitor International)

Euromonitor International’s annual report identifies the 10 most prevalent trends that will define consumer behavior in the year ahead, offering strategic business recommendations to meet new demands. (Graphic: Euromonitor International)