ＮＨＬ試合結果（１５日）
2023年01月16日14時22分
カナディアン ２―１ レンジャーズ
ズ
カナックス ４―３ ハリケーンズ
ジェッツ ２―１ コヨーテス
（時事）
ＮＨＬ試合結果（１５日）
2023年01月16日14時22分
カナディアン ２―１ レンジャーズ
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