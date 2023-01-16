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防衛増税追及へ徹底審議　立・共

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防衛増税追及へ徹底審議　立・共

2023年01月16日12時26分

会談に臨む立憲民主党の安住淳国対委員長（左）と共産党の穀田恵二国対委員長＝１６日午前、国会内

会談に臨む立憲民主党の安住淳国対委員長（左）と共産党の穀田恵二国対委員長＝１６日午前、国会内

　立憲民主党の、共産党の両国対委員長は１６日、国会内で会談した。政府が打ち出した防衛費増額に伴う増税方針や原発政策の転換について、通常国会で徹底審議を求めることを確認。世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の問題を巡り、衆院議長らに対し、引き続き説明を求めていく考えでも一致した。

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