コロナ３年「できるだけ平時に」 松野官房長官
2023年01月16日11時56分
松野博一官房長官は１６日の記者会見で、新型コロナウイルスが国内で初確認されて３年が経過したことに関し、「感染拡大防止とバランスを取りつつ、できるだけ平時に近い社会経済活動が可能となるよう取り組んでいる」と述べた。
コロナ３年「できるだけ平時に」 松野官房長官
2023年01月16日11時56分
松野博一官房長官は１６日の記者会見で、新型コロナウイルスが国内で初確認されて３年が経過したことに関し、「感染拡大防止とバランスを取りつつ、できるだけ平時に近い社会経済活動が可能となるよう取り組んでいる」と述べた。
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