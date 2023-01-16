２６４円安の２万５８５５円３８銭 １６日午前の平均株価
2023年01月16日11時43分
１６日午前の東京株式市場の日経平均株価は、２万５８５５円３８銭と前週末終値比２６４円１４銭安で終わった。出来高は概算で５億９３００万株。
２６４円安の２万５８５５円３８銭 １６日午前の平均株価
2023年01月16日11時43分
１６日午前の東京株式市場の日経平均株価は、２万５８５５円３８銭と前週末終値比２６４円１４銭安で終わった。出来高は概算で５億９３００万株。
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