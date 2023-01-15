ＩＮＡＣ神戸など４強 皇后杯サッカー
2023年01月15日20時34分
サッカーの第４４回皇后杯全日本女子選手権は１５日、各地で準々決勝が行われ、ＩＮＡＣ神戸が前回覇者の三菱重工浦和を２―１で破り、２２日の準決勝に進んだ。日テレ・東京Ｖ、ちふれ埼玉、新潟も４強入り。
ＩＮＡＣ神戸など４強 皇后杯サッカー
2023年01月15日20時34分
サッカーの第４４回皇后杯全日本女子選手権は１５日、各地で準々決勝が行われ、ＩＮＡＣ神戸が前回覇者の三菱重工浦和を２―１で破り、２２日の準決勝に進んだ。日テレ・東京Ｖ、ちふれ埼玉、新潟も４強入り。
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