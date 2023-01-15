東 西

湘南海―徳勝龍

対馬洋―照 強

豪ノ山―魁 勝

白鷹山―英乃海

狼 雅―貴健斗

朝乃山―北の若

志摩海―千代栄

千代国―島津海

東白龍―栃武蔵

大翔鵬―欧勝馬

美ノ海―大奄美

北青鵬―荒篤山

金峰山―武将山

天空海―炎 鵬