大相撲初場所・十両取組表（９日目）
2023年01月15日18時18分
東 西
湘南海―徳勝龍
対馬洋―照 強
豪ノ山―魁 勝
白鷹山―英乃海
狼 雅―貴健斗
朝乃山―北の若
志摩海―千代栄
千代国―島津海
東白龍―栃武蔵
大翔鵬―欧勝馬
美ノ海―大奄美
北青鵬―荒篤山
金峰山―武将山
天空海―炎 鵬
大相撲初場所・十両取組表（９日目）
2023年01月15日18時18分
東 西
湘南海―徳勝龍
対馬洋―照 強
豪ノ山―魁 勝
白鷹山―英乃海
狼 雅―貴健斗
朝乃山―北の若
志摩海―千代栄
千代国―島津海
東白龍―栃武蔵
大翔鵬―欧勝馬
美ノ海―大奄美
北青鵬―荒篤山
金峰山―武将山
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