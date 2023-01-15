東京、新たに８２６９人感染 前週比６８５５人減―新型コロナ
2023年01月15日16時53分
東京都は１５日、新たに８２６９人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の日曜日と比べ６８５５人減った。新たに確認された死者は３０人。都基準による重症者は４５人で、前日から２人増えた。
東京、新たに８２６９人感染 前週比６８５５人減―新型コロナ
2023年01月15日16時53分
東京都は１５日、新たに８２６９人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の日曜日と比べ６８５５人減った。新たに確認された死者は３０人。都基準による重症者は４５人で、前日から２人増えた。
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