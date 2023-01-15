国内では１５日、新たに１０万７１４４人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は１週間前から約８万１０００人減少した。新たな死者は２６８人。重症者は前日比２１人減の６７２人だった。

東京都の新規感染者は８２６９人で、前週の日曜日と比べ６８５５人減った。新たに確認された死者は３０人。都基準による重症者は４５人で、前日から２人増えた。