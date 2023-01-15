都道府県女子駅伝・談話
2023年01月15日16時51分
◇これしかない勝ち方
大阪・安田功監督 これしかないという勝ち方。３区から８区が想像以上によく走ってくれたので、松田で逆転可能だと思った。松田の力の大きさを感じた。
都道府県女子駅伝・談話
2023年01月15日16時51分
◇これしかない勝ち方
大阪・安田功監督 これしかないという勝ち方。３区から８区が想像以上によく走ってくれたので、松田で逆転可能だと思った。松田の力の大きさを感じた。
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