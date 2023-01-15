小林が左足指骨折 Ｊ１川崎
2023年01月15日14時51分
Ｊ１川崎は１５日、元日本代表のＦＷ小林悠が左足小指の骨折で全治８～１０週間と診断されたと発表した。１３日の練習で負傷した。
小林が左足指骨折 Ｊ１川崎
2023年01月15日14時51分
Ｊ１川崎は１５日、元日本代表のＦＷ小林悠が左足小指の骨折で全治８～１０週間と診断されたと発表した。１３日の練習で負傷した。
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