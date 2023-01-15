北海道の鈴木直道知事（４１）は１５日、任期満了に伴う４月の知事選に再選を目指して無所属で出馬する意向を表明した。同氏後援会の会合後、記者団の取材に応じ「北海道の未来を切り開くため、知事選に出馬する決意を固めた」と述べた。

今月中に記者会見を開き、正式に出馬表明する。前回と同様、自民、公明両党の推薦を受けるとみられる。