首相が帰国の途
2023年01月15日05時33分
【ワシントン時事】岸田文雄首相は１４日午後（日本時間１５日未明）、欧米５カ国訪問を終え、政府専用機で米ワシントン近郊のアンドルーズ空軍基地を出発し、帰国の途に就いた。
首相が帰国の途
2023年01月15日05時33分
【ワシントン時事】岸田文雄首相は１４日午後（日本時間１５日未明）、欧米５カ国訪問を終え、政府専用機で米ワシントン近郊のアンドルーズ空軍基地を出発し、帰国の途に就いた。
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