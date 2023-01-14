【北京時事】中国政府は１４日、昨年１２月８日から今月１２日までの新型コロナウイルス感染に関連した死者数は、５万９９３８人だったと発表した。

当局はこれまで関連死を極端に狭く定義してきたため、死者数は連日「ゼロ」や１桁にとどまってきた。今回公表した人数には基礎疾患を持つ感染者の死亡例などを含めており、多くの死者が出ていることを初めて公式に認めた。