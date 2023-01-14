ＮＨＬ試合結果（１３日）
2023年01月14日16時43分
ジェッツ ４―１ ペンギンズ
デビルズ ６―２ ダックス
オイラーズ ７―１ シャークス
（時事）
ＮＨＬ試合結果（１３日）
2023年01月14日16時43分
ジェッツ ４―１ ペンギンズ
デビルズ ６―２ ダックス
オイラーズ ７―１ シャークス
（時事）
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