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共通テスト始まる　６７９会場、５１万人志願

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共通テスト始まる　６７９会場、５１万人志願

2023年01月14日09時39分

大学入学共通テストの会場に向かう受験生＝１４日午前、東京都文京区

大学入学共通テストの会場に向かう受験生＝１４日午前、東京都文京区

  • 大学入学共通テストの会場に向かう受験生＝１４日午前、東京都文京区
  • 大学入学共通テストの試験会場となった東京大の正門前で警戒に当たる警察官＝１４日午前、東京都文京区

　大学入学共通テストが１４日、全国６７９会場で始まった。志願者数は昨年から約１万７８００人減の５１万２５８１人で、うち現役生が８５．２％を占めた。１５日までの２日間の日程で、初日は地理歴史・公民と国語、外国語が、２日目は理科と数学の試験が行われる。
　大学入試センターによると、共通テストを利用する国公私立大などは過去最多の８７０校。内訳は国立大が８２校、公立大９２校、私立大５３５校など。

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