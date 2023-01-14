大学入学共通テストが１４日、全国６７９会場で始まった。志願者数は昨年から約１万７８００人減の５１万２５８１人で、うち現役生が８５．２％を占めた。１５日までの２日間の日程で、初日は地理歴史・公民と国語、外国語が、２日目は理科と数学の試験が行われる。

大学入試センターによると、共通テストを利用する国公私立大などは過去最多の８７０校。内訳は国立大が８２校、公立大９２校、私立大５３５校など。