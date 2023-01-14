【ニューヨーク時事】週末１３日のニューヨーク株式相場は、金融株の上昇に支えられ、４日続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比１１２．６４ドル高の３万４３０２．６１ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は７８．０６ポイント高の１万１０７９．１６で引けた。