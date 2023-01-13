【ニューヨーク時事】週末１３日午前のニューヨーク外国為替市場では、日銀が大規模金融緩和策の追加修正に踏み切るとの観測から円が買われた海外市場の流れを引き継ぎ、円相場は１ドル＝１２８円台前半に上昇している。午前８時５５分現在は１２８円２０～３０銭と、前日午後５時比１円０５銭の大幅な円高・ドル安。