【ロンドン時事】週末１３日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、日銀が大規模金融緩和策を修正するとの観測が強まる中、１ドル＝１２８円台後半に上昇した。正午現在は１２８円７０～８０銭と、前日午後４時比１円１０銭の大幅な円高・ドル安。