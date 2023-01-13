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イオンが１３日発表した２０２２年３～１１月期の連結決算は、純損益が３６億円の赤字（前年同期は８９億円の赤字）だった。３～１１月期の赤字は４年連続。主力の総合スーパー事業などで、原材料価格の高騰を受けたメーカーの値上げにより、仕入れ原価が上昇。店舗の電気代も上がるなどコストが増加し、収益を圧迫した。