ウクライナ東部ソレダル掌握 ロシア国防省
2023年01月13日19時50分
ロシア国防省は１３日、ウクライナ東部ドネツク州の拠点バフムト近郊の町ソレダルを掌握したと発表した。
ウクライナ東部ソレダル掌握 ロシア国防省
2023年01月13日19時50分
ロシア国防省は１３日、ウクライナ東部ドネツク州の拠点バフムト近郊の町ソレダルを掌握したと発表した。
関連記事
こんな記事も
国際用語
国際
「不当な中傷、断固反対」 日米２プラス２に反発―中国(01/13 19:57)
ウクライナ東部ソレダル掌握 ロシア国防省(01/13 19:50)
中国輸入、１．１％増 コロナで大幅鈍化―２２年(01/13 19:12)
中国、９億人が新型コロナ感染か 北京大推計(01/13 19:09)
１平方メートルに最大１２人集中 捜査本部が雑踏事故分析―韓国(01/13 19:07)
円上昇、１２８円台前半 ロンドン外為(01/13 18:29)
「客観的、科学的処理を」 対日改善へ懸念の声も―福島原発・韓国(01/13 18:01)
元大統領らに賠償命令 「不作為」で邦人犠牲テロ防げず―スリランカ最高裁(01/13 17:35)
世界のパソコン出荷、２２年は１６％減 過去最大の落ち込み―米調査会社(01/13 15:44)
アップルＣＥＯ、報酬大幅減へ 前期の半額、６３億円に―２３年(01/13 15:34)
「麻薬王」美化しないで 息子が米映画界に苦言(01/13 14:58)
４０００年前のダチョウ卵発見 遊牧民、料理に使用か―イスラエル(01/13 14:22)
欧州委員団が来月キーウ訪問 ウクライナ高官と「財政」など協議(01/13 14:14)
マチュピチュへの空港閉鎖 デモ拡大で予防措置―ペルー(01/13 14:06)
リサ・マリー・プレスリーさん死去 ロック歌手エルビス氏の娘(01/13 11:53)
半導体規制、日オランダと協議へ 対中国、首脳会談で―米大統領(01/13 11:52)
韓国中銀、７会合連続利上げ 政策金利１４年ぶり水準(01/13 10:42)
「今年の旅行先」５２選に盛岡と福岡 景観や食文化紹介―米紙(01/13 10:39)
米高官、協議内容は「広島だけ」 ５月のバイデン氏訪日―Ｇ７サミット(01/13 10:17)
海兵隊改編は「歴史的一歩」 日米防衛相が会談(01/13 10:05)
首都襲撃で内部に共謀者 資金源「突き止める」―ブラジル大統領(01/13 10:05)
日銀の大規模緩和修正は妥当 物価急上昇せず、慎重対応を―ＩＭＦトップ(01/13 09:39)
「法の支配」で公開討論 林外相主宰、中ロ反発―国連安保理(01/13 09:24)
ウクライナ復興へ１２０億円 日本拠出(01/13 09:14)
ウクライナ大統領、激戦地攻防で厳しい判断 ロシア猛攻、人道回廊で交渉(01/13 08:46)
ＵＦＯ目撃情報、５１０件 敵国の偵察行動警戒―米報告書(01/13 08:25)
ＮＹ円急伸、一時１２８円台 ７カ月ぶり高値(01/13 07:49)
ＮＹ株、３日続伸 米物価の伸び鈍化を好感(01/13 07:25)
バイデン氏の機密持ち出し捜査 米司法省、特別検察官を任命(01/13 07:18)
乏しい説得材料、原告反発 政府はなお解決急ぐ―韓国(01/13 07:09)
ウォール・ストリート・ジャーナル