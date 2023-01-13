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最新鋭火力、２月から商業運転　ＪＥＲＡ、姉崎発電所を公開

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最新鋭火力、２月から商業運転　ＪＥＲＡ、姉崎発電所を公開

2023年01月13日19時23分

ＪＥＲＡが姉崎火力発電所に導入した最新鋭の火力発電設備＝１３日午後、千葉県市原市

ＪＥＲＡが姉崎火力発電所に導入した最新鋭の火力発電設備＝１３日午後、千葉県市原市

  • ＪＥＲＡ姉崎火力発電所の中央操作室＝１３日午後、千葉県市原市

　東京電力グループと中部電力が出資する発電会社ＪＥＲＡ（ジェラ）は１３日、姉崎火力発電所（千葉県市原市）に導入した最新鋭の発電設備を報道陣に公開した。同社は老朽化した６基のうち３基を順次新型に入れ替える計画で、２月から１号機の商業運転を開始する。効率化や脱炭素化を進め、電力の安定供給につなげたい考え。
　１号機は最大出力約６５万キロワットで、一般家庭約１８５万世帯分の電力を賄う。燃焼した液化天然ガス（ＬＮＧ）と排ガスを利用して発電し、従来機と比べ発電効率は約１．５倍に向上、二酸化炭素（ＣＯ２）排出量は２７％削減できる。亀井宏映所長は「世界最高レベルの効率を実現した」と強調した。

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