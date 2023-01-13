円上昇、１２８円台前半 ロンドン外為
2023年01月13日18時29分
【ロンドン時事】週末１３日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、日銀が大規模金融緩和策を修正するとの観測が強まる中、１ドル＝１２８円台前半に上昇した。午前９時現在は１２８円３０～４０銭と、前日午後４時比１円５０銭の大幅な円高・ドル安。
円上昇、１２８円台前半 ロンドン外為
2023年01月13日18時29分
【ロンドン時事】週末１３日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、日銀が大規模金融緩和策を修正するとの観測が強まる中、１ドル＝１２８円台前半に上昇した。午前９時現在は１２８円３０～４０銭と、前日午後４時比１円５０銭の大幅な円高・ドル安。
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