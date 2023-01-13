東 西

対馬洋―石 崎

貴健斗―魁 勝

朝乃山―島津海

千代栄―照 強

豪ノ山―白鷹山

湘南海―英乃海

千代国―狼 雅

栃武蔵―大翔鵬

志摩海―荒篤山

金峰山―北の若

美ノ海―炎 鵬

欧勝馬―大奄美

北青鵬―熱海富

天空海―東白龍