大相撲初場所・十両取組表（７日目）
2023年01月13日18時24分
東 西
対馬洋―石 崎
貴健斗―魁 勝
朝乃山―島津海
千代栄―照 強
豪ノ山―白鷹山
湘南海―英乃海
千代国―狼 雅
栃武蔵―大翔鵬
志摩海―荒篤山
金峰山―北の若
美ノ海―炎 鵬
欧勝馬―大奄美
北青鵬―熱海富
天空海―東白龍
大相撲初場所・十両取組表（７日目）
2023年01月13日18時24分
東 西
対馬洋―石 崎
貴健斗―魁 勝
朝乃山―島津海
千代栄―照 強
豪ノ山―白鷹山
湘南海―英乃海
千代国―狼 雅
栃武蔵―大翔鵬
志摩海―荒篤山
金峰山―北の若
美ノ海―炎 鵬
欧勝馬―大奄美
北青鵬―熱海富
天空海―東白龍
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