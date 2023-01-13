京浜急行電鉄のロゴマーク

京浜急行電鉄は１３日、国土交通省に運賃改定を申請したと発表した。駅や車内の安全対策強化が目的で、時期は１０月を予定している。初乗り運賃（１キロ～３キロ）を１０円程度引き上げる一方、観光利用などを促すため４１キロ以上の長距離区間については値下げする。全体で平均１０．７％の改定となる。