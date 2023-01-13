厚生労働省は１３日、主要民間企業の２０２２年冬の一時金（ボーナス）の妥結額について、平均で前年比７．７７％増の８４万２９７８円となったと発表した。新型コロナウイルス禍からの経済回復を背景に、１９年以来３年ぶりに前年を上回った。