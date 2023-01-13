〔決算〕吉野家ＨＤ、２３年２月期純利益予想を上方修正 時短協力金の増加で
2023年01月13日17時58分
吉野家ホールディングス＝２０２３年２月期通期業績予想について、経常利益と純利益を上方修正した。「まん延防止等重点措置」の延長による時短協力金が前回予想時よりも増加したため。売上高と営業利益は据え置いた。
〔決算〕吉野家ＨＤ、２３年２月期純利益予想を上方修…
2023年01月13日17時58分
吉野家ホールディングス＝２０２３年２月期通期業績予想について、経常利益と純利益を上方修正した。「まん延防止等重点措置」の延長による時短協力金が前回予想時よりも増加したため。売上高と営業利益は据え置いた。
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